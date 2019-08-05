Жители российского города пожаловались на нашествие летучих мышей

Жители Тобольска (Тюменская область) начали массово сообщать о летучих мышах, которые селятся в квартирах и домах. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает региональный портал «Наш город».

Больше всего жалоб на подобные случаи летом 2019-го фиксируется в районе деревообрабатывающего завода (ДОЗ), Южном и 9-м микрорайонах города, пишет издание. По словам местных жителей, животные чаще всего селятся на балконах и верандах.

Первые инциденты такого рода начались еще в июне, ожидается, что нашествие летучих мышей пойдет на спад в конце августа. Как отмечает издание, летучие мыши не опасны для людей, но трогать их не рекомендуется во избежание укусов.

Летучие мыши регулярно проявляют интерес к человеческому жилью. Летом 2019-го о нашествиях летучих мышей сообщали, в частности, жители Новосибирска и Челябинска.

В 2016 году 18-летняя москвичка ограбила своего отчима, заменив крупную сумму денег, хранившихся в его сейфе, купюрами «банка приколов». Часть денег она потратила на открытие контактного зоопарка, арендовав нежилое помещение и заселив его летучими мышами, змеями и игуанами.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!