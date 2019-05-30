Бешеная летучая мышь затаилась в чехле от iPad и укусила пенсионера

Житель американского штата Нью-Хэмпшир пострадал от нападения бешеной летучей мыши. Об этом сообщает газета New York Post.

Инцидент произошел в четверг, 23 мая. Рой Сивертсон (Roy Syvertson) присел в гостиной на диван и достал iPad, когда из-под чехла, надетого на устройство, вылетела летучая мышь и укусила его. «Меня будто ужалила маленькая пчела», — рассказал 86-летний американец.

Сивертсону удалось поймать зверька и вынести из дома. На следующее утро мужчина вышел во двор и увидел ту же летучую мышь. К вечеру он заметил, что животное погибло. Летучую мышь отправили на медицинскую экспертизу, которая выявила, что она страдала от бешенства. Пожилой американец обратился за помощью в больницу.

По данным издания, Сивертсон идет на поправку. «Хорошо, что я не стал его обнимать», — шутливо отметил он.

В 2018 году сообщалось, что в австралийском городе Кэрнс, штат Квинсленд, из-за жары массово погибли летучие мыши. Одна из местных жительниц переехала в другой район после того, как 5,5 тысячи мертвых рукокрылых усеяли ее двор.

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