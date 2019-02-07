Загадочных крысочервей снова сняли на видео

Житель новозеландского города Окленд Тим Клерк (Tim Clerke) обнаружил у себя дома несколько странных существ. Об этом сообщает Yahoo7 News.

Каждое из них имело мохнатое тельце длиной не более сантиметра, заканчивающееся хвостом сравнимого размера. Конечности или глаза отсутствовали. Мужчина снял их на видео и опубликовал ролик в Facebook в надежде, что знакомые помогут определить происхождение существ. «Одно из них еще живое», — написал он.

Материалы по теме Кругом обман Она заставила людей поверить в умных крыс и загадочных морских чудовищ

«Это что-то в духе фильмов ужасов», — прокомментировал один из пользователей социальной сети. Кто-то предположил, что Клерку попались крысята или миниатюрные летучие мыши. Журналистов Yahoo7 News, обративших внимание на пост, не убедила ни та, ни другая версия. Они решили узнать мнение специалистов.

В университете Окленда видео сочли подделкой. Эксперты из организации Biosecurity New Zealand предположили, что мужчина нашел лапки крупного мотылька, которого съел кот. Энтомолог Эрик Эдвардс (Eric Edwards) из новозеландского департамента охраны природы обратил внимание на сходство хвостатых существ из ролика с личинками мух-журчалок, по-русски называемых крысками.

Крыски живут в водоемах и дышат воздухом через хвост, который представляет собой трубку. Как правило, их длина не превышает трех сантиметров.

В 2018 году сообщалось, что жительница британского города Саутгемптон сняла на видео странное существо, напоминающее очень большую личинку мухи-журчалки. По ее оценке, его длина составляла около 13 сантиметров.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!