Самый ядовитый паук на планете укусил гулявшего по лесу мужчину

В австралийском городе Вуллонгонг, штат Новый Южный Уэльс, мужчину доставили в больницу с подозрением на укус одного из самых ядовитых пауков на планете. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в среду, 15 мая. 43-летний австралиец исследовал старую шахту у подножья горы Кембла в лесу и почувствовал боль в правом колене. Он обнаружил, что его укусил паук, и немедленно вызвал скорую помощь.

На место приехала бригада врачей на двух машинах. К тому моменту у мужчины припухло место укуса, и медики доставили его в городскую больницу. Все это время он находился в стабильном состоянии.

О его текущем самочувствии не сообщается.

По словам представителя скорой помощи Нового Южного Уэльса по округу Иллаварра, специалисты пока не могут точно определить вид паука. Они предполагают, что он относится к семейству воронковых.

Воронковые пауки обладают одним из самых токсичных ядов и считаются наиболее опасными в мире. В основном, они обитают на территории Нового Южного Уэльса и прячутся в норах, на стволах деревьев или на папоротниках.

В середине апреля сообщалось, что в Великобритании мальчика укусил ядовитый паук. Мать отвела сына на экстренную консультацию у терапевта, однако врачи не обнаружили у пострадавшего опасной инфекции. К концу недели бабушка мальчика сняла с его ноги повязку и увидела на месте укуса дыру.

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