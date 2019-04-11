Ядовитый паук прожег в ноге мальчика дыру

В Великобритании мальчика укусил ядовитый паук. Об этом пишет издание The Mirror.

1 апреля девятилетний Бобби Клири (Bobby Cleary) из английского графства Эссекс пожаловался на раздражение в области голени. Его мать Эмма (Emma Cleary) решила, что мальчика укусил комар, и нанесла на его кожу антисептик. Спустя три дня 34-летней женщине позвонили из школы и сообщили, что «Бобби хромает, а его рана гноится».

Мать отвела сына на экстренную консультацию у терапевта. Однако врачи не обнаружили у юного пациента опасной инфекции. Они выписали ему необходимое лекарство и наложили на место укуса бандаж. На следующий день рана продолжила гноиться, и Бобби вновь отвезли к докторам. «Они снова обработали укус и дали ему антибиотики», — вспоминает Эмма. К концу недели бабушка мальчика сняла с его ноги повязку и увидела на месте укуса дыру.

Бобби в очередной раз доставили в клинику. Оказалось, мальчика укусил ядовитый паук. Врачи удалили яд из ноги ребенка, его текущее состояние здоровья не уточняется.

В 2018 году жительница США, которая пережила множественные укусы ядовитых пауков, рассказала о последствиях контакта с членистоногими. Ей пришлось провести некоторое время в больнице, и теперь до конца жизни американка вынуждена пить кроверазжижающие препараты. Также врачи посоветовали ей не заводить детей из-за высокого риска тромбоза.

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