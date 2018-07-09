Десятки ядовитых пауков поселились в кровати американки

Жительница пригорода американского города Нэшвилл, штат Теннесси, обнаружила в своей квартире десятки ядовитых пауков. Об этом сообщает ABC 7 News.

Анджела Райт (Angela Wright) утверждает, что однажды утром заметила припухлости на руке и груди. Женщина обратилась к врачу и пожаловалась на боль в руке. Тот прописал ей лекарство и отправил домой.

Через пару дней Райт снова попала в больницу. К тому времени ее состояние заметно ухудшилось. Она страдала от галлюцинаций, не могла ходить и с трудом глотала. Причиной оказались укусы коричневого паука-отшельника.

Женщина уведомила о проблеме управляющего зданием, и в ее квартире провели дезинсекцию. «Мы находили пауков-отшельников повсюду, — рассказала она. — В кровати, на потолке, в утюге, в обуви».

Райт решила переехать в другое место, однако домовладелец считает, что ей следует оплачивать проживание еще 60 дней. По его мнению, с пауками нужно смириться. «Мы никогда от них не избавимся. Это часть Нэшвилла и южных штатов вообще», — отметил он.

Коричневые пауки-отшельники распространены на востоке США. Чаще всего кусают людей, когда попадают на одежду или постель. Ощущения при укусе напоминают укол иголкой. Через несколько часов появляются боль и зуд, затем начинаются тошнота, недомогание, лихорадка. На месте укуса может образоваться некротическая язва.

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