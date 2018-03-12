Австралийка бросилась в воду ради спасения ядовитого паука

Andrea Gofton / Facebook

Жительница Австралии Андреа Гофтон (Andrea Gofton) спасла ядовитого паука во время наводнения. Видео она поделилась на своей странице в Facebook.

Это произошло в городе Галифакс, штат Квинсленд. Гофтон подписала видео так: «спасение паука сделало мой день».

На ролике квинследский свистящий паук держится за ветку дерева авокадо над бурлящим потоком. Сначала Гофтон подносит к нему ладонь, чтобы показать размеры животного. Затем она же аккуратно отрывает ветку и выпускает членистоногое на землю. «Беги, малыш, ты свободен», — говорит она ему напоследок.

Квинследнские свистящие пауки из рода тарантулов — одни из самых крупных пауков Австралии. Их яд не смертелен для человека, однако укус крайне болезнен и может привести к тяжелому отравлению, например, многочасовой рвоте.

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