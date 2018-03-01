Самого большого ядовитого паука Австралии показали на видео

В австралийский зоопарк сдали самого большого сиднейского лейкопаутинного паука за всю историю наблюдений. Об этом сообщил новостной портал Yahoo7.

Размер членистоногого составляет 7,8 сантиметра, учитывая длину лапок. Сотрудники зоопарка назвали его Колоссом за нетипичные для вида размеры: обычно такие пауки достигают от одного до пяти сантиметров в длину.

Колосса нашли во время сбора пауков для программы «доения» членистоногих. Сотрудники центра каждые две недели извлекают яд из сотни самцов пауков ради создания противоядия от их укуса. Благодаря инициативе, в стране с 1981 года не было зафиксировано ни одной смерти от укуса этого вида пауков.

Сиднейские лейкопаутинные пауки — одни из самых агрессивных членистоногих во всем мире. Это самый ядовитый паук Австралии и второй по ядовитости во всем мире. Токсичность его яда сопоставима с цианидом.

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