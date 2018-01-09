Американец испугался паука-волка и сжег дом

Американец спалил дом, пытаясь избавиться от большого паука. Об инциденте во вторник, 9 января, сообщает Buzzfeed.

Житель Калифорнии попытался поджечь испугавшего его паука-волка газовой зажигалкой. Ему это удалось, однако горящий паук запрыгнул на матрас, который сразу же загорелся. Пламя переметнулось на занавески, а затем на коллекцию флагов, висящих на стене.

В итоге пожар охватил весь дом. Никто из жильцов не пострадал, однако здание было повреждено огнем настолько, что им всем придется переехать. Выжил ли паук, не сообщается.

Пауки-волки — не опасный для людей вид членистоногих. Как правило, они не кусаются, однако если это произошло, укус может вызвать покраснение, зуд и незначительную боль. Самые крупные пауки достигают размеров в три сантиметра.

В мае житель американского штата Мичиган попал в аварию, потому что испугался паука. Его автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево, пассажирка получила травму запястья.

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