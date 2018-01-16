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Рождение сотни смертельно опасных пауков попало на видео

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В австралийском зоопарке вылупились сотни смертельно опасных паучат. На видео, запечатлевшее рождение членистоногих, обратило внимание издание The Mirror.

В ролике маленькие пауки выбираются из кокона из паутины. Разрушить его им помогают сотрудники парка с помощью пинцета. Они очень нежно относятся к членистоногим, на своем аккаунте в Facebook снабдили видео подписью: «Малыши сиднейские лейкопаутинные паучата, вылезающие из кокона, — для кого-то это топливо для ночных кошмаров. Но мы очень их любим».

Кейн Кристенсен (Kane Christensen), главный по паукам в зоопарке, объяснил, что когда паучата подрастут, сотрудники начнут их «доить». «Мы отдадим их яд фармацевтической компании, которая изготовит из него противоядие, спасающее жизни укушенных пауками», — объяснил он.

Это единственный поставщик яда данного вида членистоногих в Австралии. Специально обученные люди «доят» по 150 пауков каждые две недели. По словам Кристенсена, это довольно трудоемкий процесс, так как самцы пауков не производят яд до того, как им исполнится четыре года.

Сиднейские лейкопаутинные пауки — одни из самых агрессивных членистоногих во всем мире. Это самый ядовитый паук Австралии и второй во всем мире. Токсичность его яда сопоставима с цианидом.

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