Умер самый старый в мире паук

Ученые узнали о смерти австралийского паука-долгожителя, за жизнью которого следили с 1970-х годов. Об этом сообщается в пресс-релизе Кэртинского университета, опубликованном на сайте Phys.org.

Самка вида Gaius villosus, распространенного на западе Австралии, дожила до 43 лет. Случай был описан в журнале Pacific Conservation Biology. «Насколько мы знаем, это был самый старый паук, о котором есть записи», — отметила соавтор публикации Леанда Мейсон (Leanda Mason). До сих пор рекордсменом считался тарантул, умерший в Мексике в возрасте 28 лет.

Возраст скончавшейся самки стал известен благодаря регулярным наблюдениям за популяцией пауков в Западной Австралии, начатым в 1974 году австралийским биологом Барбарой Йорк Мейн (Barbara York Main). Когда она ушла на покой, ее работу продолжили другие исследователи.

Пауки вида Gaius villosus относятся к семейству Idiopidae. Это крупные ядовитые пауки, внешне напоминающие тарантулов. Строят ловчие норки.

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