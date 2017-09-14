Умерла старейшая в мире панда

В китайском городе Фучжоу, провинция Фуцзять, умерла большая панда Басы, которая считалась старейшим представителем этого вида. Об этом сообщает BBC News.

Китайское государственное телевидение транслировало панихиду в прямом эфире. «Мы с тяжелым сердцем объявляем, что знаменитая большая панда Басы умерла в возрасте 37 лет сегодня в 08:50, — заявил представитель Центра исследования больших панд, где жила медведица. — Она была ангелом дружбы и на родине, и в других странах».

Животное родилось в 1980-м в центральной части Китая. Когда панде было четыре года, житель одной из местных деревень спас ее из холодной реки, где она пряталась от гиены. Басы поселили в заповеднике, а затем перевели в Центр исследования гигантских панд в Фучжоу. В 1990-м она послужила прообразом для символа проходивших в Пекине Азиатских игр.

В неволе большие панды, как правило, доживают до 30 лет. Зоологи полагают, что долголетие Басы объясняется тремя факторами: приручением, научно разработанным рационом и профессиональным медицинским уходом. Басы доверяла людям, что позволяло своевременно выявлять проблемы со здоровьем. В частности, несколько лет назад панде удалили катаракту, после чего ее зрение частично восстановилось.

В октябре 2016 года в Гонконге умерла старейшая самка панды, 38-летняя Цзя-Цзя. Через два месяца в китайской провинции Сычуань скончался самый старый самец — 31-летний Пан-Пан.