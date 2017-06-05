Старейшего ленивца в мире усыпили в Австралии

В зоопарке австралийского города Аделаида усыпили 43-летнего ленивца Гоффмана по кличке Мисс Си. Об этом сообщает издание Mashable.

«Лечение, в котором нуждалась Мисс Си, требовало крайне инвазивных процедур, которые лишь задержали бы неизбежное, поэтому было принято непростое решение прибегнуть к гуманной эвтаназии», — пояснил куратор зоопарка Фил Эйнсли (Phil Ainsley).

По его словам, Мисс Си считалась старейшим ленивцем в мире. Она родилась в Аделаиде в 1974 году и прожила в несколько раз дольше своих диких собратьев, которые, как правило, умирают к 10-12 годам. Она была последним представителем подотряда ленивцев в Австралии (дикие ленивцы на континенте вымерли, после смерти Мисс Си не осталось и содержащихся в неволе).

Ленивцы Гоффмана распространены в Южной Америке от Гондураса и Никарагуа до Перу и центральной Бразилии. Они вырастают до 54-70 сантиметров в длину и весят около 5-7 килограммов.

В апреле сообщалось, что в австралийском парке Балларат Уайлдлайф умер самый старый в мире вомбат, обитавший в неволе.