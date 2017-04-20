В австралийском парке Балларат Уайлдлайф (Ballarat Wildlife Park) умер самый старый в мире вомбат, обитавший в неволе, сообщается на странице животного в Facebook. Самцу было 32 года.

Как указали в записи о смерти вомбата по кличке Патрик, он попал в парк после гибели своей матери, которую сбила машина. В 2014 году был создан посвященный зверю аккаунт Patrick the Wombat. У страницы более 56 тысяч поклонников и 55 тысяч подписчиков.

«В момент смерти Патрика окружали любящие и заботящиеся о нем люди», — говорится в записи. Руководители парка планируют установить мемориал в честь вомбата. Страницу Патрика на Facebook будут пополнять информацией о его сородичах, которые также обитают в учреждении.

В феврале стало известно, что в Ленинградском зоопарке самый старый жираф в мире, самка по кличке Луга, умерла в возрасте 35 лет. Она появилась на свет в зоосаде 4 ноября 1981 года. Вместе с самцом по кличке Гамлет животное произвело на свет семь детенышей.