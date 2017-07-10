Умер самый старый в мире бегемот

Старейший в мире бегемот скончался в зоопарке Манилы (Филиппины). Самке по кличке Берта было 65 лет. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает Channel NewsAsia.

Сотрудники нашли Берту мертвой в вольере в пятницу, 7 июля. Причиной смерти, как показало вскрытие, стал отказ сразу нескольких внутренних органов.

Манильский зоопарк открылся в 1959 году. Берта, которой на тот момент было семь лет, стала одним из его первых обитателей. По словам сотрудников, записи о том, откуда она прибыла, утеряны.

Продолжительность жизни бегемотов в дикой природе — до 40 лет, в неволе они обычно доживают до 50.

В июне 2017 года в зоопарке города Аделаида (Австралия) старейшая в мире самка ленивца по кличке Мисс Си была усыплена, так как ей требовалось сложное лечение, которое, по словам администрации, «лишь оттянуло бы неизбежное». Ей было 43 года, представители этого вида доживают в среднем до 10-12 лет.