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09:32, 12 июня 2026Спорт

Кучеров во второй раз в карьере стал обладателем «Харт Трофи»

Никита Кучеров во второй раз в карьере стал обладателем «Харт Трофи»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Обладатель награды определялся в голосовании 198 представителей Ассоциации журналистов. Из них 72 человека поставили Кучерова на первое место.

Россиянин в споре за награду обошел Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс» и Натана Маккиннонна из «Колорадо Эвеланш». Кучеров завоевал «Харт Трофи» во второй раз в карьере.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 Кучеров провел 76 матчей, в которых набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 результативных передач.

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