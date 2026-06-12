Кучеров во второй раз в карьере стал обладателем «Харт Трофи»

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обладатель награды определялся в голосовании 198 представителей Ассоциации журналистов. Из них 72 человека поставили Кучерова на первое место.
Россиянин в споре за награду обошел Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс» и Натана Маккиннонна из «Колорадо Эвеланш». Кучеров завоевал «Харт Трофи» во второй раз в карьере.
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 Кучеров провел 76 матчей, в которых набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 результативных передач.