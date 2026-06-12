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08:46, 12 июня 2026Спорт

Дубль Свечникова помог «Каролине» победить «Вегас» в пятом матче финала Кубка Стэнли

Дубль Андрея Свечникова помог «Каролине» победить «Вегас» в пятой игре финала Кубка Стэнли
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Reuters

«Каролина Харрикейнс» на своей площадке обыграла «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 12 июня, и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился российский форвард Андрей Свечников. У «Вегаса» две шайбы на счету его соотечественника Павла Дорофеева.

В состав «Каролины» также отличились Джордан Стаал и Себастьян Ахо. «Харрикейнс» одержали третью победу в противостоянии и ведут в серии --3-2.

Шестой матч серии пройдет в ночь на понедельник, 15 июня. В случае победы «Каролина» завоюет Кубок Стэнли.

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