Искавший охотника на Камчатке волонтер потерялся сам

Лебедев: На Камчатке пытаются найти волонтера, потерявшегося при поисках охотника

Спасатели и полиция в Быстринском округе Камчатки начали искать мужчину-добровольца, пропавшего во время поисков охотника, исчезнувшего осенью 2025 года и до сих пор не вернувшегося. Об этом рассказал министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев на странице во «ВКонтакте».

Он уточнил, что волонтеры своими силами отправились 9 июня искать охотника. Разделившись, группы ушла в разные стороны, после чего один из ее членов потерялся. По предварительной информации, у него нет компаса, средств связи и навигации.

Пропавший доброволец принимал участие в поисках 72-летнего охотника Виктора Баркавтова. Мужчина ушел из села Эссо в сентябре 2025 года и бесследно исчез. Активную фазу поисков было решено прекратить в январе, поскольку результатов они не принесли. В мае их возобновили. Теперь добровольцы ищут из-за несчастного случая своего коллегу.

Министр Лебедев в очередной раз обратился к местным жителям с просьбой не ходить в лес без компаса, устройств связи и навигации.

Ранее появились новые подробности о находках на месте на Кутурчинском Белогорье, где 28 сентября 2025 года бесследно исчезли Сергей, Ирина Усольцевы и их маленькая дочь. Во время поисков семьи были найдены палка для ходьбы, кружки, зажигалки и кости.