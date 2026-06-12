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08:59, 12 июня 2026Россия

Собянин сообщил об уничтожении десяти беспилотников на подлете к столице

Собянин: Система ПВО уничтожила десять летевших на Москву беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Позднее он добавил, что была отражена атака еще трех беспилотников. В общей сложности в небе над столицей было ликвидировано 10 БПЛА. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

В ночь с 11 на 12 июня силы ПВО сбили 231 украинский дрон над регионами России и акваторией Азовского моря. Сообщалось, что в Республике Татарстан беспилотник попал в жилой дом. Жители были эвакуированы, в настоящее время готовится пункт временного размещения. В результате атаки пострадали три человека.

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