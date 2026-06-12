Собянин сообщил об уничтожении десяти беспилотников на подлете к столице

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Позднее он добавил, что была отражена атака еще трех беспилотников. В общей сложности в небе над столицей было ликвидировано 10 БПЛА. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
В ночь с 11 на 12 июня силы ПВО сбили 231 украинский дрон над регионами России и акваторией Азовского моря. Сообщалось, что в Республике Татарстан беспилотник попал в жилой дом. Жители были эвакуированы, в настоящее время готовится пункт временного размещения. В результате атаки пострадали три человека.