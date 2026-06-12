Мошенники открыли охоту на сдавших ЕГЭ выпускников

Сенатор Шейкин: Аферисты начали создавать поддельные сайты для проверки баллов ЕГЭ и ОГЭ

Киберпреступники решили нажиться на школьниках, которые ищут сайты для проверки баллов ЕГЭ и ОГЭ и подачи апелляции в случае недовольства результатами. Об этом журналистам РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин.

По его словам, в послеэкзаменационный период появляются мошеннические схемы — фейковые сайты проверки результатов экзаменов, поддельные апелляции, предложения «поднять баллы» или оформить пересдачу «по связям». «Также могут приходить сообщения с просьбой подтвердить место в вузе через сомнительную ссылку», — подчеркнул Шейкин.

Зачастую письма от аферистов выглядят как настоящие сообщения от приемной комиссии вуза или колледжа, поэтому могут даже не вызвать сомнений на первый взгляд, уточнил сенатор. Во время проведения ОГЭ и ЕГЭ злоумышленники предлагают якобы «настоящие ответы», «сливы с Дальнего Востока», онлайн-подсказки или сопровождение куратора, что на деле — обман.

«Главное правило — не переходить по ссылкам из мессенджеров и писем, не передавать паспортные данные, СНИЛС, коды из смс третьим лицам и не поддаваться на уловки о "гарантированной помощи во время ОГЭ или ЕГЭ"», — отметил сенатор. Вся необходимая информация об экзаменах, апелляциях, пересдачах и поступлении содержится только на официальных сайтах школ, центров обработки данных, вузов и в личном кабинете абитуриента.

Ранее эксперт в области IT Сергей Щербаков сообщил, что основной схемой мошенников остается продажа ответов на ЕГЭ.