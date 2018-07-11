Американка рассказала о последствиях укусов десятков ядовитых пауков

Жительница США, у которой в квартире завелись ядовитые пауки и которая пережила их множественные укусы, рассказала о последствиях контактов с членистоногими. Об этом сообщил информационный портал Buzzfeed News.

Анджела Райт (Angela Wright) из Брентвуда (штат Теннесси) призналась, что проживание в одной квартире с коричневыми пауками-отшельниками привело к образованию тромбов в легких. Ей пришлось провести некоторое время в больнице, и теперь до конца жизни американка вынуждена пить кроверазжижающие препараты. Также врачи посоветовали ей не заводить детей из-за высокого риска тромбоза.

Девушка вместе со своей невестой поселилась в новой квартире в феврале. Спустя некоторое время оказалось, что она кишела пауками. Они находили их повсюду: на полу, на стенах и даже в кровати. «Мы не понимали всего масштаба проблемы, пока не начали двигать вещи и не нашли десятки членистоногих по углам», — признавалась 25-летняя Райт.

Когда Райт впервые обратилась к врачу, ей посоветовали регулярно протирать укусы и принимать антибиотики. Однако в течение недели боль лишь усиливалась, а при повторном визите к доктору ей не сказали ничего нового. «Я не могла дышать, не могла глубоко вздохнуть, не понимала, что происходит, не могла сконцентрироваться и даже не могла двигаться. Я просто сидела на одном месте весь день и молилась, чтобы боль ушла», — рассказала она.

Вместе со своей невестой она переехала к родителям и сожгла всю мебель, так как боится, что могла перевезти ядовитых пауков с собой. «Все отвратительно. Мне стоило съехать оттуда сразу, а теперь та квартира и пауки изменили мою жизнь навсегда», — сокрушается Райт.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!