Десятки ядовитых пауков подпортили новоселье американке

После переезда в новый дом в штате Джорджия американка обнаружила, что он кишит ядовитыми пауками. Об этом сообщает WSB-TV.

Женщина утверждает, что в первую же ночь на новом месте нашла 30 коричневых пауков-отшельников. Она связалась с бывшими жильцами, но те заверили ее, что никогда не сталкивались с такой проблемой. По ее мнению, пауки могли жить в стенах и вышли наружу, когда шли работы по уничтожению плесени. Женщина шутит, что теперь дом следует сжечь дотла.

Коричневые пауки-отшельники распространены на востоке США. Чаще всего кусают людей, когда попадают на одежду или постель. Ощущения при укусе напоминают укол иголкой. Через несколько часов появляются боль и зуд, затем начинаются тошнота, недомогание, лихорадка. На месте укуса может образоваться некротическая язва.

В июле сообщалось, что жительница пригорода американского города Нэшвилл обнаружила в своей квартире десятки коричневых пауков-отшельников. Домовладелец посоветовал ей смириться с ними.

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