Спрятавший паука во рту парень вызвал омерзение у пользователей сети

Пользователь Instagram, спрятавший паука у себя во рту, вызвал отвращение у подписчиков группы Brown Cardigan, публикующей смешные фото и видео.

Молодой человек снимал себя в упор, затем медленно открыл рот и выпустил оттуда паука-охотника. «Ты серьезно, чувак, что за хрень?» — ужаснулись подписчики профиля под видео. «Черт возьми, что это за дичь!» — удивились другие.

Подписчики Brown Cardigan начали отмечать под видео своих знакомых, чтобы они оценили умение героя видео, однако не все из них остались довольны. «Это чертовски отвратительно, почему ты отмечаешь меня в этом?» — изумился пользователь с ником livbunter.

Некоторые признались, что видео произвело на них столь неизгладимое впечатление, что ночью их будут мучить кошмары.

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