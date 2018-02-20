Ведущий столкнулся на кухне с гигантскими пауками и вызвал приступ ужаса в сети

Австралийский телеведущий Марк Феннелл (Marc Fennell‏) зашел ранним утром на кухню, чтобы приготовить завтрак детям, и неожиданно столкнулся с гигантскими пауками, который пробрались в его дом. Он сфотографировал незваных гостей и выложил снимок в Twitter, чем вызвал приступ паники у пользователей соцсети.

«Я часто думаю: "Нафиг эту жизнь в Австралии". Когда дети в семь утра спросили меня, должен ли я сделать завтрак и для паука тоже, это был один из таких моментов».

Подписчики Феннелла пришли в ужас от картины, которую он застал в кухне. В ходе обсуждения оказалось, что заползшие в дом членистоногие — это пауки-охотники, которые ежедневно штурмуют дома австралийцев. Они известны быстрой скоростью реакции и могут пригодиться в хозяйстве, поскольку поедают насекомых в доме.

«Серьезно, ребят, как вы вообще спите в своей Австралии?!» — вопрошает один из микроблогеров в комментариях к твиту.

Одна из жительниц Австралии тут же пояснила, как именно спят австралийцы. «Однажды ночью я проснулась от ощущения чего-то колючего на моем лице, там оказался огромный охотник. Муж пропадал на работе, и я спала в детской комнате неделю», — рассказала она.

В ответ на приступ страха, охвативший подписчиков Феннелла, жители Зеленого континента принялись троллить непривыкших к такому соседству человека и природы: размещать фото с домашними пауками, а также пугать остальной мир встречей с пауками в неожиданных местах, чем еще больше разожгли ажиотаж.

Пауки в Австралии часто забираются в дома и автомобили. В 2016 году увидевший в машине паука-охотника австралиец утопил свой транспорт.

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