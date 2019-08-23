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Родители воспитывали сына подобно псу ради телешоу и прослыли психопатами

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Телезрители канала Channel 4 раскритиковали новое шоу, в котором семья наняла дрессировщика собак, чтобы она воспитывала их трехлетнего ребенка. Как сообщает Daily Mail, с сыном пары обращались как с животным, используя команды и специальное устройство для тренировки собак — «кликер».

В выпуске передачи под названием «Тренируй своего малыша как собаку» (Train Your Baby like a Dog) рассказывалось о семейной паре из британского Бристоля. Супруги Джо и Гарретт пригласили не воспитательницу, а дрессировщицу.

Работающая с животными Джо-Рози Хаффенден (Jo-Rosie Haffenden) уверена, что ее методы, отличные от традиционных, позволяют лучше воспитывать детей. В программе она показала, как маленький Грейдон должен отучиться вести себя плохо, услышав характерный щелчок от «кликера».

Отец и мать объясняли, что обратились за помощью к специалисту из-за того, что сын стал непослушным и раздражительным. В программе дрессировщица неоднократно сравнивала поведение детей и собак. Хаффенден заверила, что техники успешно работают на ее собственном сыне. По ее мнению, традиционные методы воспитания не имеют смысла.

Пользователи соцсетей посчитали неэтичными такие меры в отношении детей. «Мы же не считаем правильным проводить опыты над животными, так почему же мы записываем и показываем такой опыт на ребенке? Сердце разрывается от увиденного», — написал один из юзеров. Другой подчеркнул, что «здесь помощь нужно оказать родителям, а не чаду», намекнув на психическую неполноценность родителей. Многие призвали относиться к детям как к людям во время общения и взаимодействия с ними, иначе все закончится психологическими травмами.

Ранее пользователей группы для родителей в Facebook удивило фото из книги с распорядком дня младенца. Люди окрестили расписание инструкцией к ребенку, которой им так не хватало.

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