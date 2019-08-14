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Инструкция по обращению с ребенком удивила пользователей сети

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Пользователей группы для родителей Mum's Grapevine в соцсети Facebook удивило фото из книги с распорядком дня младенца, сообщает Daily Mail. Многие юзеры отметили, что наконец-таки узнали о существовании инструкции к ребенку, которой им так не хватало.

Лист под название «День малыша» содержит подробное расписание всех действий с ребенком, которые необходимо сделать за день с 6:00 до 23:00. Судя по снимку, распорядок был опубликован в вышедшей в 1950-х годах книге о воспитании.

«Похоже, так было принято 70 лет назад. Два приема ванны, апельсиновый сок, сон на природе», — говорится в подписи к фотографии. В 6:00 ребенка необходимо покормить и поменять пеленки, после чего оставить его в кроватке поспать еще.

Также в книге указано, что летом младенцу нужно ежедневно принимать солнечные ванны в 9:00, а зимой — в 13:00. Завершение дня запланировано на 22:00 или 23:00. Ребенка необходимо покормить в затемненной комнате, поменять пеленки и положить спать.

Пользователей соцсетей поразил режим ребенка и то, что все-таки люди писали инструкции к младенцам. «Значит, малыши все-таки появляются с инструкциями», — написал одна пользовательница. По словам другой, такое расписание определенно не подходит к современным условиям жизни.

Ранее пользователи Reddit обсудили способы намекнуть знакомым, что их дети им неприятны. Обсуждение быстро стало популярным и собрало более 47 тысяч лайков.

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