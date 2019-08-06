Названы лучшие способы намекнуть знакомым на неприязнь к их детям

Пользователи Reddit обсудили способы намекнуть знакомым, что их дети им неприятны. Тред запустил юзер под ником amazinghunter495, спросив: «Как лучше всего сказать кому-то, что их ребенок уродлив?» Обсуждение быстро стало популярным и собрало более 47 тысяч лайков.

Большинство комментаторов порекомендовали быть честными: к примеру, ответить отказом на предложение подержать младенца. Некоторые уточнили, что можно сделать это с юмором: спросить родителей, связаны ли они с этим ребенком, или крикнуть, когда они пытаются взять его на руки: «Положи обратно! Это еще не готово!»

Выяснилось, что внешний вид детей пугает порой и их родителей. «Буду следить. Нашему ребенку два дня, и он выглядит, как 40-летний бухгалтер. Он буквально выглядит так, будто родился с залысинами», — поделился новоявленный отец. Его поспешили утешить. «90 процентов детей в первые пару недель уродливы. Они просто прошли через какое-то безумное дерьмо. Я думаю, что дети, рожденные кесаревым сечением, более симпатичны, потому что их лица не выталкиваются из крошечной дыры», — заявил один из комментаторов.

Многие пользователи вспомнили, как их родственники реагировали на детей своих друзей. Один из юзеров рассказал, что его мачеха честно сообщила новоявленным родителям, что их ребенок — самый уродливый из тех, что она видела в жизни. «Я уверен, что они все еще друзья, так что это сработало», — заключил он. Примерно такую же историю рассказал один из комментаторов про свою бабушку: та, пользуясь своим возрастом, позволяла себе быть жесткой и резкой в суждениях. Она порадовалась за счастливых родителей, но обратила внимание, что ребенок «непривлекателен».

Ряд юзеров порекомендовали в такой ситуации проявить мнимую вежливость: к примеру, голословно заявить, что ребенок похож на родителей или умилиться чему-то отвлеченному — одежде младенца или игрушкам.

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