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Беременная героиня ток-шоу внезапно пропала и родила в бегах

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Кейли Джонс

Британка Кейли Джонс (Kayleigh Jones) сбежала вместе со своим любовником Остином Эдвардсом (Austin Edwards) через два месяца после того, как рассказала о насилии с его стороны в эфире телешоу The Jeremy Kyle Show. Об этом сообщает The Sun.

28-летняя женщина находилась на позднем сроке беременности, когда приняла участие в ток-шоу. Она рассказала ведущему Джереми Кайлу (Jeremy Kyle), что Эдвардс систематически избивает ее и унижает морально, и ей нередко приходится обращаться за помощью к медикам. Его поведение привело к тому, что органы опеки забрали у них четверых детей.

Через несколько недель после трансляции передачи Джонс пропала без вести. 9 июля полиция отчиталась о поимке беглянки: ее обнаружили с грудным ребенком на руках.

Мать женщины Мария Уоррелл (Maria Worrell) заявила, что боится за жизнь дочери и младенца, поскольку Эдвардс может повести себя непредсказуемо. «Он регулярно бьет ее, я видела это своими глазами», — описала Уоррелл отношения дочери.

По ее мнению, Джонс должна была послушаться телеведущего Кайла, который посоветовал ей разорвать отношения с Эдвардсом. «Он сказал ей выйти из отношений, но она не слушала», — поделилась она.

В мае 2019 года телекомпания ITV прекратила съемки и трансляции The Jeremy Kyle Show. Причиной стала смерть одного из героев передачи.

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