Реалити-шоу оказались причиной психических расстройств и самоубийств

Фонд психического здоровья Великобритании назвал популярные реалити-шоу причиной психических расстройств и самоубийств среди молодежи. Об этом со ссылкой на данные опроса сообщает The Guardian.

Сообщается, что фактически каждый четвертый британец (24 процента опрошенных) в возрасте от 18 до 24 лет ощущал недовольство своим телом после просмотра реалити-шоу. Опрос был проведен перед выходом на экраны новой серии шоу Love Island, которое неоднократно обвиняли в пропаганде «идеальных» образов.

15 процентов респондентов уточнили, что умышленно причиняли себе боль или физический вред из-за ненависти к своему телу. 23 процента переживали мысли о суициде из-за того, что казались себе физически непривлекательными.

Зрители попросили администрацию канала ITV ввести в шоу Love Island некоторое число участников нестандартной внешности. По их мнению, это помогло бы отразить реальное положение дел в обществе.

Ранее компания ITV закрыла шоу The Jeremy Kyle Show после того, как один из его героев скончался. После этого было принято решение следить за героями Love Island в течение года после их участия в программе.

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