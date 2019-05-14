Популярное ток-шоу закрыли после смерти героя

Британская телекомпания ITV приостановила съемки и трансляцию шоу The Jeremy Kyle Show после смерти одного из героев. Об этом сообщает CNN.

По данным руководства ITV, участник телепередачи Стив Даймонд (Steve Dymond) скончался спустя неделю после съемок. Во время записи эфира он пытался убедить свою невесту Джейн Каллаган (Jane Callaghan) в верности, однако потерпел неудачу.

Обстоятельства смерти Даймонда не раскрываются. Его друзья опасаются, что он покончил с собой.

Пресс-служба телекомпании выразила соболезнования семье и близким погибшего. «ITV не будет транслировать эпизод, в котором они участвовали», — заверили сотрудники вещателя. «Учитывая серьезность этого события, ITV также решила немедленно прекратить как съемку, так и трансляцию The Jeremy Kyle Show», — добавили они.

Дневное ток-шоу, в котором ведущий Джереми Кайл разбирает семейные ссоры и споры в студии, транслировалось на ITV с 2005 года. Программа известна драками участников, а также грубым поведением Кайла с гостями. Американская версия этого шоу была запущена в 2011 году.

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