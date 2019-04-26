Заработавший на «Своей игре» миллионы игрок раскрыл секрет успеха

Американец Джеймс Хольцхауэр (James Holzhauer) благодаря серии побед в телешоу-викторине Jeopardy! (прообраз российской «Своей игры») заработал более одного миллиона долларов (64,7 миллиона рублей). В разговоре с The New York Times он раскрыл свой секрет постоянных побед.

Хольцхауэр, профессиональный игрок в карты из Лас-Вегаса, признался, что у него есть собственная стратегия. По его словам, выбирать нужно те категории и вопросы, за которые можно сразу больше заработать. К тому же так проще найти специальную категорию, которая удваивает весь заработанный выигрыш, объяснил игрок. Он считает, что техника игры в телевикторине сродни карточным играм.

Как сообщает Daily Mail, 34-летний Хольцхауэр — второй человек в истории телешоу, который сумел выиграть более одного миллиона долларов. Ему потребовалось всего 15 игр, чтобы достичь такого выигрыша. Предыдущему участнику, Кену Дженнингсу (Ken Jennings), в 2004 году для этого пришлось выиграть 33 игры.

В настоящее время рекордсменом телешоу по заработку остается Дженнингс. Тогда он не остановился на одном миллионе и по итогам 74 игр ушел с выигрышем в 2,5 миллиона долларов (161,7 миллиона рублей).

Ранее Хольцхауэр заработал за одну игру 131 тысячу долларов (8,3 миллиона рублей по текущему курсу), обновив рекорд по выигрышу за одну передачу. Он говорил, что с детства смотрел Jeopardy! со своей бабушкой.

Jeopardy! — американская телевизионная игра-викторина, прообраз российской «Своей игры». Участники отвечают на вопросы из области общих знаний. Каждый вопрос представлен в виде утверждения о предмете, явлении или человеке, игрок же должен понять, о чем или о ком именно идет речь.

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