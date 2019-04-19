Молодой участник «Своей игры» установил рекорд по выигрышу

Youtube / Jeopardy!

Участник американской телевизионной викторины Jeopardy! (прообраз российской «Своей игры») Джеймс Хольцхауэр (James Holzhauer) заработал за одну игру 131 тысячу долларов (8,3 миллиона рублей по текущему курсу), поставив рекорд по выигрышу за одну игру. Организаторы шоу представили его самые яркие ответы во время передачи на YouTube.

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Это победа стала десятой в череде побед Хольцхауэра. Он побил собственный рекорд, который до этого составлял почти 111 тысяч долларов (больше 7 миллионов рублей), заработав в общей сложности в игре более 697 тысяч долларов (44,7 миллиона рублей).

Хольцхауэр — профессиональный спортсмен из Невады. По его признанию, он с детства смотрел Jeopardy! со своей бабушкой.

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