Ведущий кулинарного шоу надул легкое тюленя ради вкусного ужина

Шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи (Gordon Ramsay) надул легкое тюленя в очередном эпизоде реалити-шоу Gordon Ramsay: Uncharted. Об этом пишет The Sun.

Рамзи приехал в город на Аляске под названием Хуна к представителям народа тлинкит, чтобы научиться готовить тюленя. Местные жители сказали ему, что сначала он должен обогатить мясо животного кислородом. Для этого Рамзи подул в легкое.

В каждом выпуске шоу Gordon Ramsay: Uncharted мужчина отправляется в разные уголки земного шара, чтобы узнать о кулинарных традициях данной местности. Передача выходит в эфир на канале National Geographic.

Некоторые из его поступков в программе подвергаются критике в сети. Например, зрителям одной из прошлых серий не понравилось, что Рамзи застрелил и съел козла.

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