Злой повар вступился за обиженного карлика

В Великобритании юношу отказались брать в кулинарный колледж из-за маленького роста. Как сообщает информационный портал LADBible, за его обучение готов взяться знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи.

Луиса Мейкписа (Louis Makepeace) не взяли на курсы поваров в колледж из-за роста 116 сантиметров. Руководство учебного заведения заявило, что его присутствие на кухне «небезопасно, так как он будет мешаться под ногами у других учеников и отвлекать их».

Мейкпис признался, что очень расстроен решением администрации колледжа. 18-летний юноша считает его унизительным и переживает, что на его детской мечте стать шеф-поваром поставили крест. «В школе у меня было много друзей и высокая самооценка, моя болезнь никак не влияла на жизнь. А теперь я не знаю, как быть, меня будто бы исключили из жизни. Я просто хочу, чтобы ко мне относились, как к нормальному человеку, не смеялись надо мной и давали заниматься своим делом», — посетовал он.

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Более того, преподаватели честно признались матери Мейкписа, что ему нет смысла учиться, так как ему никогда не позволят работать на кухне ресторана. Но британка утверждает, что несколько лет назад на курсах учился человек с таким же заболеванием, и ради него сделали кухню с мебелью необходимой высоты. Женщина была готова даже предложить обучение из дома по видеосвязи, но руководство колледжа было непреклонно.

Представительница колледжа заявила, что не готова давать комментарии, так как вопрос о поступлении Мейкписа все еще решается.

На произошедшее отреагировал скандально известный «злой» шеф-повар Гордон Рамзи. В своем Twitter он написал, что готов взять Мейкписа в ученики в любой момент.

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