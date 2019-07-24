Гордон Рамзи ответил на шквал критики из-за поедания морских свинок

Британский шеф-повар Гордон Рамзи ответил на критику в соцсетях из-за того, что он ел приготовленных морских свинок. Об этом пишет The Independent.

В своем новом документальном сериале для National Geographic Рамзи посетил 52-летнего шеф-повара из Перу. Во время поездки он съел целую тарелку морских свинок, приготовленных разными способами.

«Вы не знаете, что упускаете. Я вам говорю, это очень вкусно», — прокомментировал блюдо Рамзи, отметив, что вкус деликатеса напоминает молочного поросенка. Повар также пожалел, что не может включить морских свинок в меню своего ресторана, поскольку из-за этого его могут уволить.

Зрители обрушили на него шквал критики в Twitter. Пользовательница под ником Сабрина Зомби написала, что ей как хозяйке морской свинки просмотр нового шоу Рамзи дался тяжело, хотя она понимает, что люди питаются очень разными блюдами по всему миру. Другой юзер рассказал, что его мать вышла из комнаты во время поедания поваром морской свинки.

Рамзи ответил на комментарии статьей, где описал мясо морских свинок как очень вкусное и добавил: «У червей тоже, если их правильно приготовить». Некоторые комментаторы поддержали повара. Один из них отметил, что «мясо есть мясо», а другой сказал, что ему понравилось блюдо из морской свинки, и посоветовал доверять мастеру.

Гордон Рамзи является известным шеф-поваром, ресторатором и телеведущим Великобритании. В апреле 2007 года читатели британского мужского журнала Esquire назвали его человеком, вызывающим восхищение.

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