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Личинки сырной мухи, гниющих акул и квашеную сельдь соберут в одном месте

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В шведском городе Мальмё появится музей отвратительной еды. Об этом сообщает издание The Independent.

Среди прочего, его посетители смогут посмотреть на хаукарль — исландскую вяленую акулу с сильным запахом аммиака. Она будет соседствовать со шведским сюрстреммингом — квашеной сельдью, которая месяцами киснет в бочонках и невыносимо воняет гнилой рыбой. Еще один «ароматный» экспонат — фрукт дуриан, который распространен в Юго-Восточной Азии. Из-за отталкивающего запаха его запретили провозить в общественном транспорте Сингапура.

Все пахучие блюда продемонстрируют в специальных сосудах, которые исключают распространение неприятных запахов. По словам организатора выставки Сэмюэла Уэста (Samuel West), труднее всего было справиться с вонью сюрстремминга, из-за которой его едва не лишили офиса. «Думаю, мы нашли решение проблемы, но полной уверенности нет, — рассказал Уэст. — Это одна из тех вещей, которые не дают мне спать».

Отвратительность не ограничивается запахом. В музее покажут касу марцу — сыр с живыми личинками сырной мухи, который изготавливают в Сардинии. Его рекомендуют есть, зажмурясь, чтобы потревоженные личинки не прыгали в глаза. В экспозицию также входят жареные морские свинки из Перу и сырой бычий пенис. Скоропортящиеся продукты будут заменять каждые два дня или чаще.

Открытие музея намечено на 31 октября. Выставка продлится три месяца и закроется в конце января. Уэст полагает, что увидеть отвратительную еду не только забавно, но и поучительно. «Нам придется пересмотреть свои представления об отвратительном, если встанет вопрос о переходе на менее опасные для окружающей среды источники белка — например, насекомых», — пояснил он.

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