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Монструозный шестикилограммовый бургер посчитали отвратительным

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Закусочная в Лас-Вегасе предложила посетителям отведать шестикилограммовый бургер. В Twitter монструозное сооружение посчитали отвратительным.

Видео, на котором записан процесс приготовления блюда, опубликовал в Twitter портал Food Insider. Гигантский бургер предлагают в заведении под названием Truffles N Bacon. Судя по описанию, он весит почти шесть килограммов и называется «Брюхо монстра» (Belly of the Beast).

В ролике отмечается, что бургер выглядит устрашающе. В его состав входят две гигантских говяжьих котлеты, куски свиной грудинки, халапеньо, картофельные драники, острые кукурузные палочки, несколько видов сыра, три разных соуса и огромная яичница.

В сети такое блюдо сочли прямой дорогой к ожирению. Многие упоминали в Twitter известного британского повара и популяризатора здорового питания Джейми Оливера и призывали его оценить «монструозное нечто». Некоторые посетовали, что мода на чрезвычайно гигантские блюда только набирает обороты в США.

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