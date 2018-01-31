Журналистка приготовила омерзительный горчично-кетчупный пирог и пожалела

Журналистка американского издания The New York Post Рашель Бергстейн (Rachelle Bergstein) воспользовалась нашумевшим в сети рецептом горчично-кетчупного пирога. Она попробовала свое творение и поделилась ощущениями на страницах ресурса.

Бергстейн отмечает, что разошедшийся по сети необычный пирог с коржами из кетчупа и горчичным кремом выглядел как аппетитное кондитерское изделие, однако отзывы о его вкусовых качествах расходились. Тогда журналистка решила повторить опыт и попробовать пирог на вкус сама.

Фото: Rachelle Bergstein

По признанию журналистки, больших надежд на пирог она не возлагала. Бергстейн воспользовалась классическим рецептом, согласно которому кетчуп в коржах — не основной ингредиент. В состав основы для пирога входит мука, вода, сода, сахар, разрыхлитель, корица, мускатный орех, сливочное масло и красный краситель. В эту массу добавляется половина стакана кетчупа. Для крема нужно смешать горчицу, сливочное масло, сахарную пудру и пищевой краситель.

Готовить пирог Бергстейн помогала подруга шеф-повар. «Тот, кто придумал это, — монстр», — сказала она, увидев рецепт.

Кондитеры отмечают, что вопреки ожиданиям коржи из кетчупа оказались не такими жуткими. «На самом деле это неплохой торт с пряностями!» — пришла к выводу подруга-повар, попробовав кусочек.

Совсем другие ощущения они испытали, попробовав получившийся крем. «Вы когда-нибудь ели медовую горчицу и думали: "Хм, может, я должна положить это на кекс?" Нет? Для этого есть причина», — уверяет Бергстейн. По ее словам, это была одна из худших вещей, которую она когда-либо пробовала в жизни.

Пирог дегустировала вся семья Бергстейн. Члены семьи подтвердили, что «этот пирог — мерзость». По словам журналистки, после пробы она еще долго беспокоилась о здоровье своего сына, ушедшего спать в комнату.

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