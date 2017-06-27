Названы самые популярные кулинарные запросы россиян

Аналитики назвали самые популярные кулинарные запросы российских пользователей в «Яндексе». Об этом они сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным специалистов, лидером в «Яндексе» оказалась курица — каждую неделю поисковик отвечает более чем на 765 тысяч запросов о рецептах со словами «курица» или «куриный». Особой популярностью среди юзеров также пользуются салаты. В топ-1000 кулинарных запросов попадает цезарь с курицей, салат с крабовыми палочками и «Мимоза». На втором месте в «Яндексе» расположились торты, на третьем — супы.

Отмечается, что в каждом регионе есть и свои характерные блюда. Например, в приморских областях пользователи ищут морепродукты и рыбные блюда, в Новосибирске — мясо косули и козлятину, в Омске — конину, а в Астрахани — баранину.

Аналитики также добавляют, что на пользовательские запросы влияет их предпочтения к той или иной национальной кухне. Так, жители Бурятии ищут в сети буузы, в Чувашии — хашламу и осетинские пироги. Судя по данным «Яндекса», на запросах сказываются и кухни других стран: в Приморском крае, на Сахалине и в Хабаровске ищут пянсе по-корейски, а в Москве предпочитают смотреть рецепт том яма.

Исследование по данным поиска за апрель 2016-го по март 2017 года было опубликовано на сайте поисковика.