В сети посмеялись над странностями традиционных кухонь мира

Пользователи социальной сети Tumblr поиздевались над традиционной кухней своих стран и превратили способы приготовления национальных блюд в мем. Об этом сообщает издание Bored Panda, сотрудники которого собрали самые забавные рецепты со всех уголков мира.

Отмечается, что отличительные признаки каждой кухни составлены на основе стереотипов о той или иной национальности. Так, для того чтобы приготовить традиционное английское блюдо, достаточно просто «сварить и посолить», голландское — «пожарить», австралийское — «использовать гриль».

В то же время попадаются рецепты и посложнее. Например, для украинской кухни потребуется много чеснока, для филиппинской — соевый уксус, для словенской — трава из сада, для канадской — бекон, кленовый сироп и подливка либо смесь всего вышеперечисленного. «Рецепт ашкеназских евреев: нет, нет, нет, нужно больше лука», — пошутил один из пользователей.

Для некоторых кухонь существуют пошаговые рецепты. Чтобы приготовить традиционное ирландское блюдо, потребуется много картошки и мясо, которое советуют готовить 20 минут при температуре 350 градусов по Цельсию. «Американский рецепт — купите три банки и вывалите содержимое на сковородку. Поздравляю, все готово», — отметили посетители Tumblr.

В середине июня 2017-го аналитики назвали самые популярные кулинарные запросы российских пользователей в «Яндексе». По данным специалистов, лидером оказалась курица — каждую неделю поисковик отвечает более чем на 765 тысяч запросов о рецептах со словами «курица» или «куриный».

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