Работники общепитов рассказали правду о фастфуде

Работники заведений быстрого питания поделились соображениями о том, какую еду не стоит заказывать в заведениях. Об этом они рассказали в треде Reddit.

Самым популярным ответом оказались креветки — их работники ненавидят больше всего, поскольку те «во время приготовления в панировке воняют кладбищем». Под ударом оказалась и жареная курица терияки. Оказалось, что сотрудники кухни на глаз определяют, какой объем блюда необходимо приготовить заранее, и оно может как залежаться, так и закончиться из-за большого потока посетителей.

Сотрудник небольшой пиццерии посетовал на то, что люди заказывают салат тако, который он называет кошмаром. При этом посетители требуют, чтобы его качество соответствовало мексиканским традициям, и это постоянно раздражает рассказчика.

«Я работаю в Dunkin Donuts, и я ненавижу «Большой и поджаренный» (фирменное название тостов с начинкой — прим. "Ленты.ру"). Вы заказываете якобы двойную порцию яиц, обычную порцию бекона на куске хлеба с огромным количеством жира», — поведал еще один пользователь Reddit.

Критике подверглись и любители заказать фруктовые смузи. Их, как утверждают юзеры, сотрудники кофеен ненавидят больше всего. Несмотря на то, что, к примеру, работникам запрещается прикасаться к бананам во время приготовления коктейля, выходит это далеко не всегда.