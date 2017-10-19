Страстный любитель фастфуда пожертвовал своим телом ради скидки в KFC

Австралиец Том Флетчер (Tom Fletcher) набил татуировку с названием сэндвича «Зингер» ради скидочной карты в KFC. Результат он опубликовал в Facebook.

«Дорогой KFC, родители всегда говорили мне, чтобы я следовал за своими мечтами и никогда не забывал о том, что люблю. Недавно я понял, что моя единственная любовь — это ваш "Зингер"», — заявил он.

Судя по фотографии Флетчера, молодой человек решил набить название сэндвича вязью, предварительно переведя его название с английского на арабский с помощью Google-переводчика.

Таким образом австралиец признался в любви к «Зингеру», который, по его словам, играет главную роль в его жизни. «Я потратил на сэндвичи и татуировку уйму денег, поэтому, KFC, я прошу у вас скидочную карту, чтобы я мог продолжать делиться своей любовью», — попросил он.

За два дня пост любителя фастфуда набрал более 15 тысяч лайков и восьми тысяч комментариев пользователей, которые начали насмехаться над поступком Флетчера. «Вероятно в детстве он сильно стукнулся головой», — предположил один из них.

«Ха-ха, то самое чувство, когда перевод с арабского значит одно, а он думает, что это "Зингер"», — отметил другой.

Несмотря на это, большинство пользователей Facebook сдержанно отнеслись к татуировке и попросили KFC все-таки подарить Флетчеру скидочную карту.