Британцы решились на татуировки вслепую и обзавелись «гонореей» и «сифилисом»

Видео: YouTube / Григорий Вольгин

Два участника британского шоу Just Tattoo Of Us на MTV вслепую набили татуировки по эскизам друг друга. На это обратило внимание издание TJ.

Оказалось, что одному из парней достались несколько тату с надписями The Clap, HPV, Herpes и Syphilis (Гонорея, вирус папилломы человека, герпес и сифилис). Другой участник обнаружил, что на его животе вытатуирован стоящий задом мужчина, а пупок имитирует анус.

Оба парня, решившиеся на татуировки, выглядели крайне расстроенными. «Что за фигня? Что ты наделал?» — прокомментировал увиденное британец, после чего начал усиленно тереть глаза. Во фрагменте с раскрытием татуировок его друга он же появился с заплаканным видом.