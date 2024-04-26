Литва выразила протест Минску из-за заявлений о планах атаки беспилотниками

Литва выразила протест Белоруссии из-за заявлений о планах атаки беспилотниками

Литва выразила протест Белоруссии из-за заявлений официальных лиц республики о планах подготовки атаки беспилотниками по Минску. Об этом пишет ТАСС.

«В МИД был вызван представитель посольства Белоруссии, которому вручена соответствующая нота протеста», — заявили в литовском внешнеполитическом ведомстве. Отмечается, что Вильнюс не планировал никаких враждебных действий против белорусской стороны.

В попытке атаковать дронами предприятия в Минске обвинил Литву председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель. По его словам, белорусские спецслужбы смогли предотвратить атаку.

Позднее представитель отдела стратегической коммуникации Вооруженных сил Литвы майор Гинтаутас Цюнис назвал утверждения Тертеля дезинформацией на 99 процентов.

