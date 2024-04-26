Стюардесса в мини сделала фото в необычном месте и взбудоражила комментаторов

Стюардесса авиакомпании American Airlines сделала фото в необычном месте и взбудоражила пользователей сети. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бортпроводница позирует на камеру, сидя в турбине самолета. На ней темно-синее платье мини и черные туфли на высоком каблуке. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила разноцветным шейным платком и ярким макияжем.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью девушки. «Великолепная», «Такая красивая», «Милая», «Королева», «Супер», — написали они.

Ранее стюардесса из США назвала в своих соцсетях главные качества хороших пассажиров. По словам бортпроводницы Дестани Армстронг, члены экипажа ценят, когда при посадке пассажиры с ними здороваются или спрашивают, как у них дела.

