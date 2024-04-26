Эмма Стоун попросила называть ее настоящим именем
Актриса Эмма Стоун попросила, чтобы к ней обращались по имени Эмили
Американская актриса Эмма Стоун хотела бы, чтобы к ней обращались по имени Эмили. Соответствующий комментарий приводит издание Hollywood Reporter.
По словам артистки, ее нынешнее имя — Эмма — является творческим псевдонимом, так как в Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA) уже была актриса по имени Эмили Стоун. «Пару лет назад это начало меня бесить. Почему-то я поняла: "Я больше так не могу". Просто зовите меня Эмили», — сказала звезда фильма «Фаворитка».
При этом она уточнила, что близкие и коллеги называют ее Эмили.
Ранее Эмма Стоун отреагировала на слухи о том, что она якобы обозвала ведущего церемонии «Оскар» Джимми Киммела во время мероприятия.