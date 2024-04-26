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16:41, 26 апреля 2024Культура

Эмма Стоун попросила называть ее настоящим именем

Актриса Эмма Стоун попросила, чтобы к ней обращались по имени Эмили

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американская актриса Эмма Стоун хотела бы, чтобы к ней обращались по имени Эмили. Соответствующий комментарий приводит издание Hollywood Reporter.

По словам артистки, ее нынешнее имя — Эмма — является творческим псевдонимом, так как в Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA) уже была актриса по имени Эмили Стоун. «Пару лет назад это начало меня бесить. Почему-то я поняла: "Я больше так не могу". Просто зовите меня Эмили», — сказала звезда фильма «Фаворитка».

При этом она уточнила, что близкие и коллеги называют ее Эмили.

Ранее Эмма Стоун отреагировала на слухи о том, что она якобы обозвала ведущего церемонии «Оскар» Джимми Киммела во время мероприятия.

ЖЗЛ
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      Варвара Кошечкина
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