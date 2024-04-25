Эмма Стоун оправдалась за оскорбление ведущего после шутки на «Оскаре»

Эмма Стоун заявила, что не обзывала Джимми Киммела придурком после шутки

Американская актриса Эмма Стоун отреагировала на слухи о том, что она якобы обозвала ведущего церемонии «Оскар» Джимми Киммела во время мероприятия. Соответствующий комментарий приводит издание Hollywood Reporter.

Зрители шоу, читающие по губам, сочли, что актриса обозвала Киммела «придурком» после того, как он пошутил про фильм «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, в котором Стоун сыграла главную роль. «Что я сказала? Я не называла его так. Я нисколько не расстроилась из-за него. Не помню такого. Надо будет пересмотреть», — сказала актриса.

Ранее американский актер Аль Пачино нарушил многолетнюю традицию церемонии вручения премии «Оскар» и извинился за это.