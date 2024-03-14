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16:08, 14 марта 2024Культура

Аль Пачино нарушил традицию «Оскара» и извинился

Актер Аль Пачино извинился за то, что нарушил многолетнюю традицию «Оскара»

Фото: MediaPunch / Globallookpress.com

Американский актер Аль Пачино нарушил многолетнюю традицию церемонии вручения премии «Оскар» и извинился за это. Его цитирует Variety.

Звезда трилогии «Крестный отец» не назвал ни одного из десяти номинантов в категории «Лучший фильм» перед тем, как открыть конверт и озвучить победителя. «Кажется, возникли разногласия по поводу того, что я не упомянул название каждого фильма перед объявлением награды за лучшую картину. Я просто хочу прояснить, что я не собирался пропускать перечисление номинантов. Это было решением продюсеров, поскольку названия этих картин уже звучали на протяжении всей церемонии», — сказал актер в своем заявлении.

Аль Пачино также отметил, что для него было честью стать «частью вечера», и он решил последовать просьбе организаторов.

Ранее сообщалось, что церемонию вручения «Оскар» в 2024 году посмотрело рекордное количество зрителей за четыре года.

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      Варвара Кошечкина
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