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20:26, 12 марта 2024Культура

«Оскар-2024» побил рекорд по количеству зрителей

Церемонию вручения «Оскар» в 2024 году посмотрели 19,5 миллиона зрителей

Фото: Mike Blake / Reuters

Церемонию вручения «Оскар» в 2024 году посмотрело рекордное количество зрителей за четыре года. Об этом пишет Deadline.

Так, согласно данным исследовательской компании Nielsen, в этом году количество смотревших мероприятие составило 19,5 миллиона человек. Отмечается, что это на четыре процента больше, чем в 2023 году с 18,8 миллиона зрителей.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров назвал достойные премии «Оскар» российские фильмы. Он отметил, что успехом обычно пользуются именно авторские картины. Среди них критик выделил «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Сказку» Александра Сокурова и картину «Айка» Сергея Дворцевого.

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      Варвара Кошечкина
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