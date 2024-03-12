«Оскар-2024» побил рекорд по количеству зрителей

Церемонию вручения «Оскар» в 2024 году посмотрели 19,5 миллиона зрителей

Церемонию вручения «Оскар» в 2024 году посмотрело рекордное количество зрителей за четыре года. Об этом пишет Deadline.

Так, согласно данным исследовательской компании Nielsen, в этом году количество смотревших мероприятие составило 19,5 миллиона человек. Отмечается, что это на четыре процента больше, чем в 2023 году с 18,8 миллиона зрителей.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров назвал достойные премии «Оскар» российские фильмы. Он отметил, что успехом обычно пользуются именно авторские картины. Среди них критик выделил «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Сказку» Александра Сокурова и картину «Айка» Сергея Дворцевого.