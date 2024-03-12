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13:03, 12 марта 2024Культура

Кинокритик назвал достойные «Оскара» российские фильмы

Кинокритик Шнейдеров назвал фильм «Сказка» Сокурова достойным «Оскара»

Кадр: фильм «Сказка»

Кинокритик Давид Шнейдеров назвал достойные премии «Оскар» российские фильмы. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Шнейдеров отметил, что успехом обычно пользуются именно авторские картины. Среди них он выделил «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Сказку» Александра Сокурова и картину «Айка» Сергея Дворцевого. «Но, к сожалению, у всех этих фильмов нет прокатного удостоверения», — добавил кинокритик.

Среди сериалов Шнейдеров отметил «Нулевого пациента» и первый сезон «Эпидемии». Нашумевший многосерийный фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» не вызвал у кинокритика никаких эмоций. «Я смотрю кино или сериал и мне нужно, чтобы герои вызывали какие-то эмоции. Здесь у меня ни один из героев не вызвал ни одну эмоцию», — пояснил он.

Ранее фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана получил премию «Оскар-2024» в номинации «Лучший фильм года».

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      Мария Рюрикова
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